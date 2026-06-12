Het ongeval gebeurde rond 9u20 op de Kustlaan, net op grens van Zeebrugge met Heist. De fietser, een vrouw van 69 uit Brugge, reed op het fietspad. Een vrachtwagen sloeg rechts af om een bedrijfsterrein op te rijden. De chauffeur merkte de vrouw niet op en reed haar aan. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stuurde een gerechtsdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.