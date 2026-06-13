Het ongeval gebeurde omstreeks 19 uur. De 42-jarige man uit Houthulst reed de 18-jarige vrouw uit Hooglede aan. "Ze werd met verwondingen naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper gebracht, maar is buiten levensgevaar", vertelt Bo Maes, hoofdinspecteur politiezone Spoorkin. "De man legde een positieve ademtest af, en zijn rijbewijs is ingetrokken", aldus Maes. Het parket is ingelicht.