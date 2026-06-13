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Lo-Reninge

Fiet­ser (18) raakt ern­stig gewond na bot­sing met bestel­wa­gen: bestuur­der reed onder invloed

Politielint update 0

Illustratiefoto

Een jongedame raakte gisteravond in de Westpoeselstraat
in Noordschote ernstig gewond na een botsing met een witte bestelwagen. De fietsster ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelwagen reed onder invloed. 

Het ongeval gebeurde omstreeks 19 uur. De 42-jarige man uit Houthulst reed de 18-jarige vrouw uit Hooglede aan. "Ze werd met verwondingen naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper gebracht, maar is buiten levensgevaar", vertelt Bo Maes, hoofdinspecteur politiezone Spoorkin. "De man legde een positieve ademtest af, en zijn rijbewijs is ingetrokken", aldus Maes. Het parket is ingelicht.

Redactie
Ongeval

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