Na een weekend vol muziek en sfeer is het festivalterrein in Dranouter weer leeg. Vanmorgen heerste er nog bedrijvigheid op de campings: tenten werden afgebroken, spullen ingepakt en laatste herinneringen gedeeld. “Ik heb de tent open gekregen, maar dat was het ook”, lacht Jille Boussekeyt. “Gelukkig hadden we vriendelijke buren… al konden die ook niet helpen.”

Sommigen waren al vroeg klaar en genoten nog even na in de zon. “We kijken wat rond en wachten tot papa en mama ons komen halen”, vertelt Ymke Boeten. “Het was superleuk en gezellig. En ja, mijn zonnebril hou ik op voor de straffe lucht.”