Fes­ti­val van het Volks­ca­fé zet cafés in de West­hoek in de kijker

Het Festival van het Volkscafé is dit weekend van start gegaan in de Westhoek. Met het initiatief zet Toerisme Westhoek zeventig authentieke volkscafés in de kijker, als plekken waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Het festival van het Volkscafé vindt op drie weekends in april plaats.

Een van die cafés is Brasserie De Leute in Oeren, een deelgemeente van Alveringem. Michel en Sophie namen het café vorig jaar over en gaven het een nieuw leven.

Uitbater Michel Vanwynsberghe benadrukt de gemoedelijke sfeer. “Alles gebeurt hier op het gemak. Mensen komen iets eten of drinken en schuiven daarna tafels samen om te kaarten of te praten. Het is echt een sociaal gebeuren.”

Volgens Toerisme Westhoek is het festival belangrijk om de volkscafécultuur te bewaren en door te geven aan jongere generaties. Tijdens het evenement loopt ook een zoektocht naar de beste picon van de Westhoek.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Anneleen Vandamme

Meest gelezen

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Aardappelen actie 1
Nieuws

Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”
Ongeval Seapark
Nieuws
Update

Remsysteem liet het wellicht afweten: 7 gewonden nadat attractie naar beneden valt in Boudewijn Seapark

