Een belangrijk doel van het festival is om jongere generaties opnieuw te enthousiasmeren voor muziek en kunst. “We hebben zeker 10% van ons publiek onder de 26 jaar, waar ik heel trots op ben. En we zien de laatste jaren een grote groei van twintigers, dertigers en veertigers. Dat is niet evident in een klassiek milieu”, vertelt De Cock. Het festival lijkt zijn doelpubliek steeds breder te trekken, wat blijkt uit het succes onder jongeren en volwassenen van verschillende leeftijden.



Festival Kortrijk is dit weekend nog te beleven en keert ook terug van 14 tot 16 maart. Wie van klassieke en hedendaagse muziek houdt, zal dus ongetwijfeld nog een aantal voorstellingen kunnen meepikken.