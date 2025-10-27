Festival Dranouter trekt aan alarmbel over fiscale druk voor culturele vzw’s
Vzw Dranoeter, vooral bekend van Folkfestival Dranouter, waarschuwt in een open brief in de krant De Standaard voor de toenemende fiscale druk. "Culturele vzw's zoals die van ons worden door de fiscus geviseerd om, met terugwerkende kracht, vennootschapsbelasting te betalen", zegt directeur Bavo Vanden Broeck. "Daardoor komt de hele sector onder druk te staan." Momenteel loopt een rechtszaak in beroep om te bepalen of de terugwerkende toepassing terecht is.
Vzw Dranoeter uitte vandaag maandag in een opiniestuk haar bezorgdheid over de groeiende fiscale druk. Het bekendste project van de vzw is Festival Dranouter, waarmee de organisatie jaarlijks 55.000 muziekliefhebbers lokt. De fiscus redeneert dat een vzw die activiteiten organiseert die ook door commerciële spelers worden aangeboden, op dezelfde manier belast moet worden. Maar in een persbericht stelt vzw Dranoeter dat die logica "kortzichtig en gevaarlijk" is, omdat ze "de maatschappelijke en culturele meerwaarde negeert".
"We stellen steeds sociale en culturele doelen voorop", zegt directeur Vanden Broeck. Zo organiseert de vzw een festival voor personen met een beperking, wordt samengewerkt met jongeren met een kwetsbaarheid en kunnen personen met een taakstraf hun opdracht uitvoeren tijdens de opbouw of afbraak van het festival.
"Gevaarlijk precedent"
"Alles wat we verdienen vloeit rechtstreeks terug naar de samenleving. Onze vzw werkt als motor van cultuur en gemeenschapsvorming. Mocht het verdict van de rechtszaak in het nadeel van vzw Dranoeter uitvallen, dan komen de veelkleurigheid van Festival Dranouter en onze werking in het gevaar en wordt er een gevaarlijk precedent geschapen. Wanneer de fiscus culturele vzw's systematisch als commerciële bedrijven behandelt, komt de hele sector onder druk te staan", zegt Vanden Broeck.
