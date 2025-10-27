Vzw Dranoeter uitte vandaag maandag in een opiniestuk haar bezorgdheid over de groeiende fiscale druk. Het bekendste project van de vzw is Festival Dranouter, waarmee de organisatie jaarlijks 55.000 muziekliefhebbers lokt. De fiscus redeneert dat een vzw die activiteiten organiseert die ook door commerciële spelers worden aangeboden, op dezelfde manier belast moet worden. Maar in een persbericht stelt vzw Dranoeter dat die logica "kortzichtig en gevaarlijk" is, omdat ze "de maatschappelijke en culturele meerwaarde negeert".

"We stellen steeds sociale en culturele doelen voorop", zegt directeur Vanden Broeck. Zo organiseert de vzw een festival voor personen met een beperking, wordt samengewerkt met jongeren met een kwetsbaarheid en kunnen personen met een taakstraf hun opdracht uitvoeren tijdens de opbouw of afbraak van het festival.