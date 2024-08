"Augustus is nog maar 7u jong en op sommige plaatsen is al bijna de som van een normale maandhoeveelheid uit de lucht gevallen", zegt amateurweerman Ward Bruggeman op Facebook. "In het centrum en de zuidwestelijke helft van Roeselare viel 50 mm en meer. Diezelfde waarden werden ook gehaald in de omgeving van Oostvleteren, Bikschote, Zuidschote, Pilkem, Langemark-Poelkapelle en zeer lokaal ook in de regio van Diksmuide."