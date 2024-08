De brand brak uit rond 20 uur op een landbouwbedrijf in de Ysselmeersstraat. De bewoners merkten het vuur zelf op en verwittigden de brandweer. Toen die ter plaatse kwam, woedde de brand al in alle hevigheid. De oude koeienstal, waarin ook een kleine wooneenheid was ingericht, brandde dan ook volledig uit. De brandweer slaagde er wel in om de andere gebouwen te vrijwaren.

De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend.