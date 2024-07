Het vuur brak iets voor vijf uur uit langs de achterzijde van een woning in de Oude Lichterveldsestraat. Een tuinhuis achter de woning stond er in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk makkelijk onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een nabij gelegen bedrijf en een woning. Het tuinhuis zelf ging wel in de vlammen op.

Om beter te kunnen nablussen liet de brandweer wel een kraan aanrukken om de metalen dakplaten op het tuinhuis te kunnen verwijderen. Hoe de brand ontstaan is, is voorlopig nog onduidelijk.