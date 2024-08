De festiviteiten begonnen vrijdagavond met de traditionele kermis, die meteen veel volk op de been bracht. Het dorpsplein van Koekelare werd omgetoverd tot een levendige locatie vol kleurrijke attracties, heerlijke eetkraampjes en een gezellige sfeer. Bezoekers konden genieten van de klassieke kermisattracties, zoals de botsauto’s, de draaimolen en de schiettenten. Voor de durvers waren er ook spectaculaire rides die voor de nodige adrenaline zorgden.

Later op de avond was het tijd voor muziek. The Servants trapten af met een reeks herkenbare hits die het publiek meteen in de feeststemming brachten. Daarna was het de beurt aan Dirty Daddies, die met hun energieke mix van rock en pop de Markt volledig op stelten zetten. Het enthousiasme van de bezoekers was voelbaar en de sfeer zat er vanaf het begin goed in.