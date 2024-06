Feest in De Panne! De kuststad organiseert enkele evenementen samen met Bray-Dunes om de grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten aan te moedigen. Deze samenwerking wordt opgebouwd rond het feestelijk weekend 'Géant! Reuze!' waarbij het verhaal van de sterke vriendschap tussen de reuzen, symbolen van de twee grensgemeenten, centraal staan.



Er is een wandeling van 6 km vanaf de dijk van Bray-Dunes naar De Panne. Buurtbewoners zullen de reus Tesche Noom van Bray-Dunes vergezellen in een stoet om via het strand De Panne te bereiken waar ze, na een picknick aan het gloednieuwe Westerpunt, de reuzen Zenobie, Aloïs en Gusta van De Panne zullen ontmoeten. Na de ontmoeting trekken de vissersreuzen samen verder naar het marktplein in het centrum van De Panne, waar ze in een kermisdorp terechtkomen.