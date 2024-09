In 1962 pionierde Kortrijk met de eerste autovrije winkelstraat van België. Vandaag innoveert de stad opnieuw met het principe van Slow Shopping in het commerciële hart van de stad. Het project startte in 2022 met uitgesproken ambities om groen, ontmoeting en beleving centraal te zetten. Omdat het winkelwandelgebied verschillende gebruikers heeft met uiteenlopende verwachtingen koos de stad om via participatie en tijdelijke proefopstellingen op de Grote Kring, de Veemarkt, de Wijngaardstraat en het Vandaleplein tot een finaal resultaat te komen.