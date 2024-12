Werknemers getuigen over het belang van de sociale zekerheid. Ze doen dat in de nieuwe get-in ruimte van het ziekenhuis waar scholen en groepen kennismaken met wat ze hier prcies doen en wie er allemaal werkt. Marcia Vanhoirelbeke, verpleegkundige: “Als moeder is het niet makkelijk om het werk en het huishouden met kinderen te combineren. Zeker als je vroeg- en laatdiensten werkt. Het is een hele organisatie. Tijdskrediet liet me toe om tijdelijk minder te werken en laat me nu toe om meer te werken, nu het ook opnieuw nodig is voor de kinderen die studies aanvatten.”