Het Rode Kruis organiseert in de voormalige legerkazerne opvang voor 375 mensen, waarvan de eerste eind januari aankwamen. De vluchtelingen verblijven in de kazerne zelf, maar ook in tijdelijke containers. Die wil Fedasil nu vervangen door speciale units, maar daar heeft het een omgevingsvergunning voor nodig. Die wil ze aanvragen voor drie jaar, terwijl stad Ieper een vergunning voor twee jaar gaf. “Misschien zal het nodig zijn om die periode te verlengen, maar dat moeten ze dan aanvragen”, klinkt het bij Philip Bolle, schepen van Omgevingsvergunningen.

De schepen verwijst ook naar de plannen die de stad heeft met de site. “We hebben van meet af aan duidelijk gemaakt dat we bezig zijn met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is zeer belangrijk voor Ieper. Als we de periode zomaar verlengen, dan belasten we de ontwikkeling van de WVI en de stad”, besluit Bolle.