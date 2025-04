Vanmiddag zijn de spelers van Zulte Waregem gehuldigd op de markt in Waregem. Na de winst tegen RWDM vrijdag is de ploeg namelijk zeker van promotie naar de hoogste voetbalklasse. De huldiging begon in het Oost-Vlaamse Zulte en daarna trokken de spelers naar de markt in Waregem. Het feestje gaat nog door tot diep in de nacht.