Begin juni moet Lio opnieuw geopereerd worden, en dat kost handenvol geld: zo'n 12.000 euro per operatie. Daarna volgt nog minstens één operatie en krijgt de baby ook een Gamme Knife bestraling. Om de kosten te kunnen dekken en de familie te ondersteunen, organiseert ICO Terminals in Zeebrugge vandaag een familiefestival. Ook andere havenbedrijven steunen het event.

Op het programma staan heel wat livebands, kinderanimatie en in de avond volgt nog een grote barbecue. Er is ook een grote motorrit vanuit Zeebrugge tot in de Haven van Antwerpen, heen en terug. Tal van sympathisanten werken al maanden toe naar het event, dat trouwens daags na de eerste verjaardag van Lio valt. De steun is dus groter dan ooit, de opbrengst van de familiedag gaat volledig naar het gezin.