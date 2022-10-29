“We zijn opgelucht”: familie reageert nu dader (57) van dodelijk ongeval met Jessy (24) en Wibe (25) in Italië zijn straf kent
De Italiaan Francesco M. (57) die de West-Vlaamse vriendinnen Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24) in 2022 in Italië heeft doodgereden, werd dinsdag veroordeeld. De familie van de meisjes reisde naar Rome af om de uitspraak bij te wonen. Ze zijn opgelucht.
De twee vrouwen zaten in een auto op de snelweg, maar waren getuige van een zwaar ongeval. Jessy en Wibe stapten uit op de pechstrook om hulp te bieden. Even later werden zij zelf aangereden door een andere wagen, bestuurd door de Italiaanse vijftiger Francesco M. Die reed na het ongeval gewoon door. Achteraf bleek dat hij onder invloed was van drank en drugs, en geen rijbewijs meer had. De man reed ook te snel en pleegde dus vluchtmisdrijf.
Opgelucht
Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 14 jaar geëist, maar dinsdag oordeelde de rechter anders. Hij gaf de man een celstraf van 11 jaar. Volgens de rechter is hij volledig verantwoordelijk voor de aanrijding en is er geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.
De familie van de meisjes reisde naar Rome af om de uitspraak bij te wonen. De moeder van Jessy, Evelyne Derumeaux, reageert opgelucht. "Ik ben zeker opgelucht, want onze advocaat had eigenlijk maar zes jaar verwacht. Volgens haar is dit één van de zwaarste straffen die ooit in dit soort zaken is uitgesproken in Italië."
