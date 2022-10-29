Opgelucht

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 14 jaar geëist, maar dinsdag oordeelde de rechter anders. Hij gaf de man een celstraf van 11 jaar. Volgens de rechter is hij volledig verantwoordelijk voor de aanrijding en is er geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.

De familie van de meisjes reisde naar Rome af om de uitspraak bij te wonen. De moeder van Jessy, Evelyne Derumeaux, reageert opgelucht. "Ik ben zeker opgelucht, want onze advocaat had eigenlijk maar zes jaar verwacht. Volgens haar is dit één van de zwaarste straffen die ooit in dit soort zaken is uitgesproken in Italië."

