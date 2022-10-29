16°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
West-Vlaanderen

We zijn opge­lucht": fami­lie rea­geert nu dader (57) van dode­lijk onge­val met Jes­sy (24) en Wibe (25) in Ita­lië zijn straf kent

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De Italiaan Francesco M. (57) die de West-Vlaamse vriendinnen Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24) in 2022 in Italië heeft doodgereden, werd dinsdag veroordeeld. De familie van de meisjes reisde naar Rome af om de uitspraak bij te wonen. Ze zijn opgelucht.

De feiten speelden zich af op 8 oktober 2022 op een snelweg in de buurt van Rome. Jessy en haar zwangere vriendin Wibe waren op vakantie in Italië toen ze door een man, die onder invloed was van alcohol en drugs, werden doodgereden.

2023-09-13 00:00:00 - Proces van man die in Italië Jessy en Wibe doodreed, uitgesteld: "Ontgoocheld"
De twee vrouwen zaten in een auto op de snelweg, maar waren getuige van een zwaar ongeval. Jessy en Wibe stapten uit op de pechstrook om hulp te bieden. Even later werden zij zelf aangereden door een andere wagen, bestuurd door de Italiaanse vijftiger Francesco M. Die reed na het ongeval gewoon door. Achteraf bleek dat hij onder invloed was van drank en drugs, en geen rijbewijs meer had. De man reed ook te snel en pleegde dus vluchtmisdrijf.

2022-10-29 00:00:00 - Pakkend afscheid van Jessy en Wibe
Opgelucht

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 14 jaar geëist, maar dinsdag oordeelde de rechter anders. Hij gaf de man een celstraf van 11 jaar. Volgens de rechter is hij volledig verantwoordelijk voor de aanrijding en is er geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 

De familie van de meisjes reisde naar Rome af om de uitspraak bij te wonen. De moeder van Jessy, Evelyne Derumeaux, reageert opgelucht. "Ik ben zeker opgelucht, want onze advocaat had eigenlijk maar zes jaar verwacht. Volgens haar is dit één van de zwaarste straffen die ooit in dit soort zaken is uitgesproken in Italië."

KIJK. Focus-WTV journaliste Kate Baert geeft in de nieuwsstudio meer uitleg bij dit proces.

De redactie

Meest gelezen

Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle
"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Transmigranten Knokke Heist 1

Opnieuw zes vluchtelingen onderschept
Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te vermoorden
Update

Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te doden
Bredene

Steekpartij Bredene: raadkamer laat vrouw vrij met enkelband, man blijft langer in de cel
Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte

Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte
Oudenburg
Update

Geweld tegen jongeman uit Oudenburg: hoofdverdachte voortvluchtig, vierde verdachte dan toch niet vrij
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Aanmelden