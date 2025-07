Een pakkende uitvaartplechtigheid op het strand van Zeebrugge vanmorgen. Meer dan 200 familieleden en vrienden komen samen om afscheid te nemen van Sebbe Blaton, de jonge Bruggeling van 22 die vorige week tijdens een tocht in de Oostenrijkse bergen het leven liet.

Sebbie, zoals zijn vrienden hem noemen, liet op woensdag 9 juli het leven, tijdens de beklimming van een berg in Oostenrijk. Zijn neef sloeg alarm toen hij niet terugkeerde, hulpdiensten vonden Sebbe drie uur later. Wellicht is hij ongelukkig uitgegleden in de sneeuw en maakte hij een metersdiepe val die hem het leven kostte.