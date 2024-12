Lauwers, voormalig topman van Aveve-moederbedrijf Arvesta, was nog maar aan de slag sinds maart. Hij volgde toen Michel Delbaere op, die het West-Vlaamse familiebedrijf sinds 1977 had geleid. Lauwers moest een nieuwe vijfjarenstrategie uittekenen.

Die oefening is afgerond en de fakkel kan doorgegeven worden aan Pieter en Virginie Delbaere, meldt het bedrijf in een persbericht. Dat was altijd de bedoeling, luidt het. Lauwers zal de overgang begeleiden en coachen waar nodig, zegt hij.

Crop's draait een jaaromzet van 600 miljoen euro en telt 2.000 medewerkers verspreid over verschillende landen.