Voor Collewaert is het al de derde zomer op rij in Blankenberge. Veel vrije tijd zit er niet in, maar de sfeer maakt veel goed. “De mensen zijn op vakantie, dat voel je. Het is een fijne plek om te werken, altijd een beetje vakantiegevoel.”

Ook elders aan de kust wordt extra personeel ingezet. Onder meer politie te paard, ondersteuning van de spoorwegpolitie en andere eenheden van de federale politie zullen worden ingezet.