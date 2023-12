In Bredene is er dan weer een Koesterplek aangelegd, op de begraafplaats: een bank en een boom, met gedenkplaatjes. Voor Nina en Benjamin (foto), die hun dochter Esmee verloren tijdens de zwangerschap in 2017, is dit belangrijk. “Voor ons betekent het veel dat we hier altijd terecht kunnen wanneer we willen. Onze andere twee kindjes zijn op de hoogte en het is fijn dat we ze ook kunnen meenemen naar hier.”