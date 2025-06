De Stedelijke basisschool De Brug is blij met deze financiële injectie. "Heel welkom," zegt directeur Koen Dierynck. "We organiseren al jaren opvang zonder extra middelen, dus deze boost biedt ons de kans om de kwaliteit te verbeteren. We willen ons verder professionaliseren, onder andere door te investeren in ons personeel en door nog bewuster te werken met de kinderen."

De komende jaren worden de middelen verder opgehoogd, waardoor de kwaliteit van de opvang in Roeselare verder moet groeien.