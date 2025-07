Afgelopen nacht is alle werfsignalisatie weggenomen en rijdt het verkeer in beide richtingen over 2 rijststroken richting Knokke-Heist en richting Antwerpen. Vroeger, voor de omvorming, was het er vaak erg gevaarlijk. “Er gebeurden toch heel wat ongevallen. Doordat het verkeer vanuit zijstraten die toen nog drukke expresweg moest oprijden. Nu zal dat niet meer kunnen. Nu is daar een tunnel voor het verkeer van Middelburg en Den Hoorn. Die tunnel is nog niet volledig open. Fietsers kunnen vanaf vandaag door, maar pas eind september zullen ook auto's door de tunnel kunnen.”

Sneller en veiliger dus. De omvorming van de oude expresweg maakt ook deel uit van een puzzel om militaire transporten mogelijk te maken tussen Antwerpen en Zeebrugge.