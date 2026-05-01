In het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik loopt een tijdelijke tentoonstelling over het leven van Ghislaine Nuytten. Het topmodel werkte voor modehuizen als Armani, Versace en Jean Paul Gaultier, maar haar verhaal begon in Wervik.
De expo toont outfits van op de catwalk, samen met persoonlijke voorwerpen uit haar jeugd en carrière. “Zij was het eerste Belgische model dat internationaal doorbrak”, klinkt het bij het museum. “Ook jongeren moeten haar verhaal leren kennen.”
Nuytten overleed in 2022 aan pulmonale hypertensie. Haar familie en vrienden werkten mee aan de tentoonstelling. “Ze zou trots geweest zijn op deze erkenning”, zegt haar zus.
De expo loopt nog tot en met 31 augustus.
