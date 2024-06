Hoe breng je een 19de-eeuwse schilder en één van zijn topwerken weer tot leven? Daar zijn ze in Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem, in elk geval in geslaagd. Emile Claus schilderde in 1882 Het Hanengevecht, een monumentaal werk dat toen voor zijn internationale doorbraak zorgde. Via authentieke decors en technologische snufjes in de kerk komt dit meesterwerk weer volop tot leven.