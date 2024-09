Vital Borkelmans had in november 2023 net een café in Knokke-Heist verlaten toen hij onmiddellijk achter het stuur van zijn wagen kroop. Toen de politie hem wilde controleren, verklaarde de voormalige speler van Club Brugge voor de ademtest al dat hij inderdaad te veel alcohol gedronken had. Het bleek uiteindelijk om 1,20 promille te gaan. Vervolgens moest Borkelmans een schrijfproef afleggen om na te gaan of er sprake was van dronkenschap. De beklaagde schreef nota bene dat hij zich verontschuldigde voor de overlast. "Sorry voor wat ik heb gedaan", citeerde zijn advocaat Walter Van Steenbrugge op de zitting.