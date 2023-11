Jean-Marie Dedecker zelf legt zich neer bij het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. De gemeente Middelkerke zal geen cassatieberoep aantekenen in de zaak, wat opnieuw tijd en geld zou kosten. Volgens Dedecker is het beroep tegen de eerdere buitenvervolgingstelling door de raadkamer onontvankelijk verklaard door een procedurefout. De machtiging door de gemeenteraad is te laat gebeurd. Dedecker is momenteel bezig met een boek over casinogate. Dat zal volgens hem duidelijk maken dat een buitenvervolgingstelling niet gelijk staat aan het onschuldig zijn.