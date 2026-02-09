8°C
Ex-part­ner van Bar­ba­ra Gan­dol­fi vraagt vrij­spraak voor zwartwerk

Rechtbank Brugge

Rechtbank Brugge

Een 51-jarige Oostendenaar vecht zijn verstekveroordeling van 52.800 euro boete voor zwartwerk aan. Het gaat om de voormalige partner van mediafiguur Barbara Gandolfi.

De man is eerder veroordeeld voor inbreuken bij restaurant La Croisette en café Zen Lounge in Oostende, waar twaalf werknemers niet correct zouden zijn aangegeven. 

Volgens het arbeidsauditoraat ontving de man zijn dagvaarding in de gevangenis van Oudenaarde en heeft hij daarom geen recht op verzet. De verdediging vraagt de vrijspraak en stelt dat hij geen zaakvoerder meer was en als Franstalige de dagvaarding niet kon begrijpen. 

De rechter doet uitspraak op 13 maart.

