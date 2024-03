Piet De Groote zal in oktober naar de verkiezingen trekken met een nieuwe lokale partij 'ja!'. "Dit is een partij waar iedereen, van welke politieke strekking ook, welkom is. Wij hebben maar één doel voor ogen en dat is er voor zorgen dat Knokke-Heist een unieke badplaats is waar het aangenaam wonen is voor iedereen", zegt De Groote.

De Groote wil met 'ja!' een positieve boodschap uitbrengen en wil ook op een positieve manier campagne voeren. Wie er op de lijst komt te staan, wordt voorlopig nog niet bekendgemaakt. De Groote belooft alvast een mix van ervaren mensen en nieuwkomers, jong en oud. "Mensen die ons project willen steunen, zijn nog steeds van harte welkom."