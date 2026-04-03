Ex-ama­teur­wiel­ren­ner Gil­les B. (27) uit Bel­le­gem in cel na groot­scha­li­ge oplichting

De 27-jarige Gilles B. uit Bellegem (Kortrijk), bekend uit het amateurwielrennen, zit sinds een maand in de cel op verdenking van grootschalige oplichting. Dat wordt bevestigd door parket West-Vlaanderen. Hij zou meerdere personen voor grote sommen geld opgelicht hebben. 

Kortijkzaan en ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) werd in 2023 nog provinciaal kampioen tijdrijden. Nu zit hij al meer dan een maand in de cel. De verdachte zou meerdere kennissen uit de wielerwereld hebben kunnen overtuigen om grote sommen geld via hem te investeren. In ruil beloofde hij woekerwinsten op korte termijn. 

Volgens HLN verloor een slachtoffer zo 140.000 euro, en anderen investeerden mogelijk nog grotere bedragen. Hijzelf maakte grote sier met verre reizen en luxewagens.

Meerdere slachtoffers

"De man is inderdaad aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte", bevestigt Griet De Prest van het parket West-Vlaanderen.

"Op 31 maart is hij opnieuw voor de raadkamer verschenen, en zijn aanhouding werd met een maand verlengd." Er zouden meerdere slachtoffers zijn, maar het parket zegt niet hoeveel precies of over welke bedragen het gaat.

Belga

