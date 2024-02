De EVP kwam niet samen in Brussel maar in het Bierkasteel in Izegem. Landbouwspecialisten uit Vlaanderen komen samen met politici van de Europese Volkspartij. Tom Vandekendelaere, Europees parlementslid (CD&V-EVP): "Er zijn Europese verkiezingen op 9 juni en meteen nadien wordt er eigenlijk geschreven aan een nieuwe versie van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Met alles wat nu gebeurd is de afgelopen weken, wil ik nu het ijzer smeden terwijl het heet is. Die mensen samenbrengen. Die Europeanen hier doen beseffen hoe specifiek de landbouw hier in Vlaanderen is. En hen die lessen laten meenemen voor dat nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid dat zal volgen."