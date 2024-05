Eva (36) is afkomstig uit Waregem en geeft naast haar werk als freelance illustrator les aan het KASK & Conservatorium Hogent. Ze is interieur-architect van opleiding, maar heeft onder de naam ‘Eva Neirynck illustrator’ al 10 jaar haar eigen illustratiestudio.

Het is niet de eerste keer dat de geselecteerde prent in de prijzen valt: eerder werd “Vogel en Ino” al bekroond tijdens de illustratiewedstrijd Picture This van Lemniscaat. Het boek brengt het thema geestelijke gezondheid bij kinderen heel bevattelijk in beeld. “Het brengt een verhaal over een kind dat zijn verborgen angsten leert te doorbreken dankzij de hulp van zijn vriend Vogel,” zegt Eva. “Ik hoop dat het kinderen helpt om hun eigen gevoelens beter te begrijpen.”