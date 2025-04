Over haar rol in de lokale politiek in Middelkerke is Kanko dan ook helder. "Als alleenstaande moeder kan ik mijn gezin, mijn Europees mandaat en lokale verantwoordelijkheden niet combineren op een manier die ik verantwoord vind. Maar ik blijf beschikbaar voor onze afdelingen overal in Vlaanderen. Waar ik kan helpen, doe ik dat met overtuiging", aldus Kanko.