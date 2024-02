Vautmans weet trouwens goed waarover ze praat. Haar opa had koeien en haar vader was veehandelaar. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren en de verhalen in Staden bevestigen dat alleen maar. Volgens haar is dit een kantelpunt en vindt dat er heel wat zaken anders en beter kunnen.

"Hoe Europa nu werkt, dat moet veranderen. Weg van de unanimiteit maar ook naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten we kijken. Wat is nog haalbaar? Welke dingen moeten daar uit ? Ik ben heel erg kritisch voor Europa", klinkt het bij Vautmans.