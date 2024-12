De stijging voor tong in de Noordzee is op z'n minst opvallend te noemen, want vorig jaar daalde het tongquotum nog met zo'n 60%. Toch moeten we de stijging voor 2025 met een korreltje zout nemen.

“Vergeleken met twee jaar geleden ligt het tongquotum dit jaar ongeveer 50% lager. De gevoelige stijging van het Noordzee tongquotum voor 2025 is een correctie van die onterechte daling in 2024”, zegt Geert De Groote, reder van de Z.98 Windroos en voorzitter van de Rederscentrale. "Bovendien is de stijging in een gebied waar het momenteel het moeilijkst is om rendabel te vissen, terwijl op onze rendabele visgronden de quota er onterecht verder op achteruitgaan."