“De visserij zit in zwaar weer in Vlaanderen,” aldus Crevits. “Enerzijds door de vele uitdagingen op vlak van duurzaamheid, anderzijds door de jaarlijkse onderhandelingen over quota met Groot-Brittannië. Ik wil onze commissaris overtuigen van de pracht en de innovatie van onze kleine visserijsector.”

Ook Emiel Brouckaert van de Rederscentrale benadrukte het belang van het bezoek: “We zijn blij dat hij, na zijn eigen land Cyprus, nu de Belgische kust bezoekt om de visserijsector hier te vereren.”