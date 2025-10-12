Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De vrouw (geboren in 1945) probeerde de N37 met de fiets aan de hand over te steken, maar zou dat niet op het zebrapad gedaan hebben. Uit de eerste vaststellingen is ook gebleken dat er van overdreven snelheid geen sprake was.

Uit een eerste test blijkt dat de bestuurder geen alcohol had genuttigd. De bestuurder verkeerde na het incident in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

