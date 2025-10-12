15°C
Nieuws
Tielt

Ern­stig onge­val in Tielt: 80-jari­ge vrouw over­lijdt na aanrijding

In Tielt is een 80-jarige vrouw overleden na een verkeersongeval op de N37. Ze stak de straat over met de fiets aan de hand toen ze werd aangereden door een wagen. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. De familie is op de hoogte gebracht.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De vrouw (geboren in 1945) probeerde de N37 met de fiets aan de hand over te steken, maar zou dat niet op het zebrapad gedaan hebben. Uit de eerste vaststellingen is ook gebleken dat er van overdreven snelheid geen sprake was.

Uit een eerste test blijkt dat de bestuurder geen alcohol had genuttigd. De bestuurder verkeerde na het incident in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Ongeval Tielt
Ongeval in Tielt
Tielt ongeval
Redactie
Ongeval

