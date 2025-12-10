Donderdagochtend is er een zwaar arbeidsongeval gebeurd bij de firma Sterckx in Roeselare. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Daarbij kwam een vaste werknemer met zijn been in een rol terecht. De man zat drie uur gekneld vooraleer de brandweer hem kon bevrijden. Zijn toestand is heel ernstig, hij liep meerdere breuken op.
De dienst "toezicht welzijn op het werk" is langs geweest en er werd ook een technisch deskundige aangesteld. Het gaat om een zeer complexe procedure. Bij een reconstructie, die zo snel mogelijk zal plaats vinden, zullen ook de twee andere werknemers, die mee hielpen om de machine te bedienen op het moment van het ongeval, aanwezig zijn. Het slachtoffer is een Braziliaanse Portugees van 45 jaar die in Wevelgem woont.