De dienst "toezicht welzijn op het werk" is langs geweest en er werd ook een technisch deskundige aangesteld. Het gaat om een zeer complexe procedure. Bij een reconstructie, die zo snel mogelijk zal plaats vinden, zullen ook de twee andere werknemers, die mee hielpen om de machine te bedienen op het moment van het ongeval, aanwezig zijn. Het slachtoffer is een Braziliaanse Portugees van 45 jaar die in Wevelgem woont.