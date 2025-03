Erna Ingelbrecht woont in woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem. Haar grootste droom? Nog een keer de sfeer van een Club Brugge-wedstrijd beleven en haar voetbalheld Hans Vanaken ontmoeten. Als trouwe Club Brugge-supporter werkte Erna jarenlang in de kantine van de club, waar ze een geliefde en bekende verschijning werd.

Sinds haar opname in het woonzorgcentrum is haar liefde voor de voetbalclub onveranderd gebleven. Toen ze de kans kreeg om een droom in te dienen, hoefde ze niet lang na te denken: ze wilde terug naar het stadion, de spanning voelen en haar geliefde Club Brugge in actie zien.