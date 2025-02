Marie-Claire Van der Stichele - De Jaeghere is donderdag 6 februari overleden op 89-jarige leeftijd in Knokke, omringd door familie. Dat meldt het online platform Made in West-Vlaanderen. Marie-Claire De Jaeghere was de zus van Kortrijks burgemeester Jozef De Jaegere zaliger. Zelf raakte ze bekend als prominente politica.