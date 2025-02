Van Heddeghem benadrukte ook de groeiende nood aan hulp in België. In Oostende, waar de organisatie actief is, is het aantal inwoners dat een beroep doet op gratis medische hulp steeds groter. "Uitsluiting treft ook Belgen. Door de stijgende huurprijzen en de kosten van levensonderhoud moeten te veel mensen kiezen tussen dure vaste kosten en de dringende nood aan medische hulp."