Het is dit jaar exact 75 jaar geleden dat kunstenaar James Ensor overleed. Met het programma Ensor 2024 zet Oostende dit dan ook in de schijnwerpers. Er zijn al heel wat tentoonstellingen geopend en vandaag komt daar ook ‘Ensor En Sortie’ bij. Daarbij worden 17 werken - waaronder de ets ‘Les péchés capitaux dominés par la mort’ uit 1904 van James Ensor zelf - gepresenteerd in de CAPS-galerie naast het Casino Kursaal. De werken zijn stuk voor stuk afkomstig van Belgische kunstenaars.

De 16 kunstenaars, waaronder Fred Bervoets en Luc Tuymans, werken in de ‘esprit’ van Ensor: rebels, eigenzinnig kleurgebruik, iconografische elementen zoals maskers en skeletten,…. De werken gaan zeer breed: van video’s en tekeningen tot etsen en sculpturen.

‘Ensor En Sortie’ loopt nog tot en met 24 februari 2024 in het Casino Kursaal in Oostende