Proviron installeerde onder meer een zonnespiegel: een grote, parabolische spiegel die zonlicht omzet in warmte-energie. “In ons geval gaat het om warm water onder druk dat we gebruiken in onze productieprocessen”, legt Dieter Ulrichts van Proviron uit.

Hoewel Proviron ook zonnepanelen heeft, is het bedrijf minder tevreden over die investering. “De terugverdientijd van zonnepanelen is te lang”, klinkt het.