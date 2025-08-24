23°C
Mo how zeg: dan staat er plots een koe op je terras…

Koe tuin 1

Vreemd beeld vanmorgen in Zwevezele. Daar stond plotseling een koe op het terras van een woning. Tot grote verrassing van de bewoners. Foto's van het dier gaan rond op sociale media.

Koe tuin 2

Het was geen alledaags zicht vanochtend: een koe die je aankijkt vanop het terras in je tuin. Dat overkwam vanmorgen een gezin in Zwevezele. Foto's werden gedeeld via sociale media. De bewoners vroegen zich ook af van wie het dier was.

Het dier bleek uitgebroken. Na de oproep op Facebook is de eigenaar van de koe gevonden. 

Intussen staat het dier weer rustig in de weide te grazen.

