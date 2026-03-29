Een reisblog die uitgroeit tot een fulltimejob én meer. De Brugse Emma Verhaeghe heeft haar favoriete plekjes in België gebundeld in het boek ‘Emma’s Roadmap, verborgen plekken in België’. Ook West-Vlaanderen krijgt een prominente plaats in het boek.
Wat begon als een persoonlijke ontdekkingstocht bundelt Emma Verhaeghe uit Brugge nu in haar eerste boek vol tips voor uitstappen in eigen land: “Ik wil iedereen tonen hoe mooi België is en ik wil ook dat andere mensen nieuwe plekken kunnen ontdekken die ze anders misschien niet zouden vinden.”
Eerst lag Emma’s interesse vooral bij internationale avonturen, maar de coronacrisis bracht verandering. “Voorheen zag ik België nooit als vakantieland, maar dan ben ik ons land beginnen ontdekken en merkte ik dat het eigenlijk een supermooi land is. Dat ben ik dan online beginnen delen en andere mensen vonden dat blijkbaar ook. Zij waren ook op zoek naar leuke plekken en zo is het allemaal een beetje begonnen”, vertelt Emma.
Minitripjes in West-Vlaanderen
Dat levert Emma zes jaar later meer dan 280.000 Instagramvolgers op die haar avonturen volgen. Nu is er ook een papieren versie, en dat is meer dan een lijstje met locaties: “Rond elke plaats heb ik een soort minitripje gemaakt met een leuke wandeling, een restaurant, een overnachtingsplaats en andere activiteiten in de buurt zodat je er een dagje weg of een weekendje weg kan van maken.”
Ook West-Vlaanderen krijgt met drie hoofdstukken een belangrijke plaats in het boek. “Ik denk dat West-Vlamingen misschien te weinig in hun eigen provincie rondkijken. Ik weet dat ik zelf ook zo ben, maar net daarom vond ik het ook wel leuk om in West-Vlaanderen een beetje te toeren om te zien wat er hier allemaal is”, aldus Emma.
App
Naast het boek is er ook nog een app: “Het boek is een selectie, maar al de overige tips die het boek niet hebben gehaald en veel meer staan op de app. Die kan je gewoon op je gsm meenemen in je broekzak als je op ontdekking gaat, want met een boek is dat nu iets moeilijker.”