Eloïs Rousseau woont in Marke en is 28 jaar oud. Ze werkt als directieassistente bij Lidl. Samen met haar broer Conner was ze jarenlang animator bij Joetz in het kinder- en jeugdverblijf de Barkentijn. Ze is enorm begaan met kinderen in de bijzondere jeugdzorg net als haar broer.

Ze groeide op in Sint-Niklaas, maar haar roots liggen in Kortrijk. Haar vader Jo Rousseau, 'peetvader' van de Barkentijn, is geboren in de Guldensporenstad. Eloïs Rousseau treedt in de voetsporen van haar grootmoeder Cecile Delrue die achttien jaar lang gemeenteraadslid was in Kortrijk. Ook haar overgrootmoeder, Maria Desmet, zetelde 33 jaar lang in de gemeenteraad van Kortrijk. Zij was ook de eerste vrouwelijke socialistische gemeenteraadslid in de stad. Het Maria Desmetplein langs de Brugsesteenweg werd naar haar vernoemd. Zo is Eloïs de derde generatie in haar familie die in de Kortrijkse gemeenteraadslid zetelt.