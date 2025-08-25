Elfjarige Mauro uit Rumbeke draait zijn eerste festivalset op TRAX en droomt van Tomorrowland
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een elfjarige jongen achter de draaitafels van een groot festivalpodium zie je niet elke dag. Mauro Segaert uit Rumbeke draaide dit weekend op TRAX Festival : zijn eerste grote optreden. Met een passie voor muziek en grote dromen zet hij nu al zijn eerste stappen richting Tomorrowland.
In Roeselare draait de amper elfjarige Mauro Segaert zijn eerste festivalset. Hij hangt niet vast aan een specifiek genre: “Ik draai allround, maar nu kies ik voor wat rustigere muziek om op te viben. Zo kan je je voorbereiden op de volgende artiest.”
"Ik hoop dat ik DJ kan worden van beroep."
Zijn liefde voor muziek begon pas vorig jaar toen hij zich tijdens de vakantie verveelde. “We waren aan het verhuizen en zijn niet op reis gegaan. Dan ben ik maar een nieuwe hobby beginnen zoeken en zo uitgekomen op DJ worden”, vertelt Mauro.
Tommorowland
Zijn vrienden en familie zijn speciaal naar TRAX afgezakt om hem aan te moedigen, maar voor Mauro is TRAX nog maar het begin. Het is een stap op de weg naar nog grotere dromen: “Ik hoop dat ik DJ kan worden van beroep en dat ik ooit op Tomorrowland mag draaien natuurlijk.”