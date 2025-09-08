Illustratiebeeld
In Zonnebeke is gisteren een jongetje van elf jaar aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde op een kruispunt nadat de jongen de straat overstak zonder te kijken. Hij verkeert niet in kritieke toestand bevestigt Politiezone Arro.
Gisterenmiddag vond het ongeval plaats op het kruispunt van de Lotegatstraat en de Lange Dreve. Volgens de politie stak het slachtoffer over zonder te kijken, waarna hij aangereden werd door een wagen. Hij raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.
Gianni Seeuws