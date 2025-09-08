20°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Elf­ja­ri­ge jon­gen ern­stig gewond nadat hij wordt aan­ge­re­den door een auto

Hulpdiensten ambulance 112

Illustratiebeeld

In Zonnebeke is gisteren een jongetje van elf jaar aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde op een kruispunt nadat de jongen de straat overstak zonder te kijken. Hij verkeert niet in kritieke toestand bevestigt Politiezone Arro.

Gisterenmiddag vond het ongeval plaats op het kruispunt van de Lotegatstraat en de Lange Dreve. Volgens de politie stak het slachtoffer over zonder te kijken, waarna hij aangereden werd door een wagen. Hij raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. 

Gianni Seeuws

Meest gelezen

2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Agressie
Nieuws
Update

Zware verkeersagressie in Deerlijk: man zwaargewond maar buiten levensgevaar
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden