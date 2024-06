De meldingen over geurhinder rond het industrieterrein in Rumbeke leiden niet altijd tot objectieve vaststellingen door bijvoorbeeld politieagenten die ter plaatse komen. En er is geen eensgezindheid over de oorzaak van die stank.



Daarom investeren de Stad Roeselare, het Provinciebestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ruim 95.000 euro in een hoogtechnologisch netwerk van digitale geursensoren, het Geurnet Rumbeke. De partners doen hiervoor een beroep op middelen van het Regiofonds, meer bepaald uit het project ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst’.