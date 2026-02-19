Er komen 28 nieuwe wooneenheden, verspreid over drie bouwlagen met een hellend dak. Het gebouw wordt niet hoger dan de residentie Golden River aan de overkant. Een deel van de ondergrondse parking wordt hergebruikt. Vivus vraagt in maart een sloopvergunning aan en start daarna een architectuurwedstrijd.

“Dit akkoord geeft ons de kans om eindelijk vooruit te gaan en tegelijk andere waardevolle sites in onze gemeente te vrijwaren”, zegt burgemeester Louis Vanderbeken.

