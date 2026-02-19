Eindelijk akkoord over Leon Defraeyeplein in Deerlijk: complex maakt plaats voor sociale woningen en groen
Na zes jaar onderhandelen is er een akkoord over de vervangingsbouw op het Leon Defraeyeplein in Deerlijk. Woonmaatschappij Vivus en de gemeente plannen 28 nieuwe appartementen en maken bijna de helft van de site groen. In 2026 start ook het dossier voor het langverwachte centrumpark.
Na jaren van stilstand komt er eindelijk beweging in het dossier rond het Leon Defraeyeplein in Deerlijk. Vivus en de gemeente hebben een akkoord bereikt over de vervanging van de 38 verouderde en al drie jaar leegstaande appartementen.
Er komen 28 nieuwe wooneenheden, verspreid over drie bouwlagen met een hellend dak. Het gebouw wordt niet hoger dan de residentie Golden River aan de overkant. Een deel van de ondergrondse parking wordt hergebruikt. Vivus vraagt in maart een sloopvergunning aan en start daarna een architectuurwedstrijd.
“Dit akkoord geeft ons de kans om eindelijk vooruit te gaan en tegelijk andere waardevolle sites in onze gemeente te vrijwaren”, zegt burgemeester Louis Vanderbeken.
Groene verbinding met centrumpark
Bijna de helft van het terrein wordt ingericht als parkzone, met een brede doorsteek naar de Commandant Edmond Ameyestraat en aansluiting op het toekomstige centrumpark. Die groenzone wordt na aanleg overgedragen aan de gemeente.
Ook op het gelijkvloers komt een handelsruimte, gericht naar het park. De gemeente zal die zelf huren en polyvalent invullen, bijvoorbeeld als vergaderruimte of voor huwelijksceremonies in open lucht.
Centrumpark vanaf 2027
De gemeente werkt intussen verder aan het eigen deel van het centrumpark. In 2026 wordt een vergunning aangevraagd voor de sloop van de brandweerkazerne en de PFAS-sanering. De werken zouden begin 2027 starten.
Volgens het gemeentebestuur zorgt het akkoord ook voor ruimtelijke winst op andere locaties, zoals de herinrichting van de Molenhoek tot parkzone en een nieuwe invulling van de oude depotsite aan de Stationsstraat.